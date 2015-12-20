Примера. «Вильярреал» и «Сельта» не отстают от «Реала»

«Атлетик», «Сельта» и «Вильярреал» одержали победы в 16-м туре Примеры с одинаковым счетом – 2:0. Баски обыграли «Леванте», «кельты» на выезде были сильнее «Гранады», а «желтая субмарина» одолела «Реал Сосьедад».
Эти результаты позволили «Сельте» и «Вильярреалу» сохранить отставание от «Реала».
Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур
Голы: 1:0 – Сан Хосе, 55; 2:0 – Уильямс, 82.
Голы: 0:1 – Орельяна, 21; 0:2 – Аспас, 45.
Реал Сосьедад – Вильярреал – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Суарес, 27; 0:2 – Суарес, 88.