Серия А. «Милан» обыграл «Фрозиноне» и другие результаты

«Милан» в 17-м туре Серии А обыграл на выезде «Фрозиноне» со счетом 4:2. Голы в составе гостей забивали Абате, Бакка, Алекс и Бонавентура.

В других матчах «Сампдория» обыграла «Палермо», а «Удинезе» справился на выезде с «Торино».

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

Сампдория – Палермо – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сориано, 53; 2:0 – Иван, 76.

Торино – Удинезе – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Перица, 41.

Удаление: Ваге, 64.

Фрозиноне – Милан – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Чиофани, 19; 1:1 – Абате, 50; 1:2 – Бакка, 55; 1:3 – Алекс, 77; 2:3 – Дионизи, 84; 2:4 – Бонавентура, 90.

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