Капелло: «Мое возвращение в «Рому» исключено»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло заявил, что ни при каких обстоятельствах не вернется в «Рому». Напомним, руководство римского клуба рассматривает 69-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера, которым пока еще является Руди Гарсия.

«Мое возвращение в «Рому» исключено. У меня остались только приятные воспоминания от тех времен, и я хочу запомниться людям выигрышем скудетто. Хочу пожелать римской команде всего наилучшего. Прошлые два сезона были для Гарсии очень хорошими, однако в данный момент у него возникли проблемы. От этого никто не застрахован, взлеты и падения случаются с каждым», – сказал Капелло.

Капелло руководил «волками» с 1999-го по 2004-й годы, завоевав чемпионство по итогам сезона-2000/01. До сей поры итальянец остается безработным. Летом этого года он был отправлен в отставку с поста наставника сборной России.