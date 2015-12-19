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    Капелло: «Мое возвращение в «Рому» исключено»

    Экс-наставник сборной России Фабио Капелло заявил, что ни при каких обстоятельствах не вернется в «Рому». Напомним, руководство римского клуба рассматривает 69-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера, которым пока еще является Руди Гарсия.

    «Мое возвращение в «Рому» исключено. У меня остались только приятные воспоминания от тех времен, и я хочу запомниться людям выигрышем скудетто. Хочу пожелать римской команде всего наилучшего. Прошлые два сезона были для Гарсии очень хорошими, однако в данный момент у него возникли проблемы. От этого никто не застрахован, взлеты и падения случаются с каждым», – сказал Капелло.

    Капелло руководил «волками» с 1999-го по 2004-й годы, завоевав чемпионство по итогам сезона-2000/01. До сей поры итальянец остается безработным. Летом этого года он был отправлен в отставку с поста наставника сборной России.

    Источник: Goal.com

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    19.12.2015 18:48
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    Комментарии (2)
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    Berdchanin
    1450541226
    Безработный с миллионами евро )
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    ologreds
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