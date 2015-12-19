Юран: «Для начала нужно уважать свои кадры»

Бывший игрок сборной России Сергей Юран возмущен тем фактом, что многие российские футболисты и тренеры не востребованы в своей стране.

– Кержаков много сделал для «Зенита» и сборной России, а сейчас не востребован в своей стране – это чушь, как такое может быть? Я много лет поиграл в Европе – в Португалии и Германии, так там стараются сделать все возможное, чтобы свои люди оставались у себя. Тот же Тарханов. Великолепный специалист не нашел работу в чемпионате России, потому что не востребован. Это бред. На эти вещи смотреть тяжело и очень неприятно. Мы всегда своих хотим отправить за границу, а иностранцев зовем к себе, в Европе делается наоборот.

– Тарханов как раз сказал, что своих специалистов в России не ценят.

– Много раз говорил, что для начала нужно уважать свои кадры. Вот начинаются разговоры, что в сборную России надо звать легионеров. А давайте закроем детско-юношеские школы, Высшую школу тренеров. Привезем иностранцев и будем отдыхать. Так что нужно себя уважать.