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    Юран: «Для начала нужно уважать свои кадры»

    Бывший игрок сборной России Сергей Юран возмущен тем фактом, что многие российские футболисты и тренеры не востребованы в своей стране.

    – Кержаков много сделал для «Зенита» и сборной России, а сейчас не востребован в своей стране – это чушь, как такое может быть? Я много лет поиграл в Европе – в Португалии и Германии, так там стараются сделать все возможное, чтобы свои люди оставались у себя. Тот же Тарханов. Великолепный специалист не нашел работу в чемпионате России, потому что не востребован. Это бред. На эти вещи смотреть тяжело и очень неприятно. Мы всегда своих хотим отправить за границу, а иностранцев зовем к себе, в Европе делается наоборот.

    – Тарханов как раз сказал, что своих специалистов в России не ценят.

    – Много раз говорил, что для начала нужно уважать свои кадры. Вот начинаются разговоры, что в сборную России надо звать легионеров. А давайте закроем детско-юношеские школы, Высшую школу тренеров. Привезем иностранцев и будем отдыхать. Так что нужно себя уважать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2015 17:07
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    Комментарии (2)
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    DenMih
    1450534946
    Зачем платить кержу огромную зарплату,если он не играет?эти деньги отдать лучше в ДЮСШ
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    ologreds
    1694996566
    numo452429
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