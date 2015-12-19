«Ганновер-96» — «Бавария». Онлайн-трансляция

«Бавария» уже готовится объявить о грядущем назначении Карло Анчелотти, но неутомимый Пеп Гвардиола жаждет завоевать как можно больше трофеев в последнем сезоне в мюнхенском клубе. Сегодня команде каталонского специалиста будет противостоять «Ганновер», которому необходимо сохранять место в Бундеслиге.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ганновер-96» — «Бавария». Начало в 17:30, не пропустите!