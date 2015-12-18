Капелло проиграл пари насчет Смолова президенту ФНЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло проиграл пари и должен оплатить нападающему «Краснодара» Федору Смолову счет в ресторане. Об этом рассказал Григорий Иванов, президент «Урала», за который раньше играл Смолов.

«Знаете, что Капелло должен Смолову поход в ресторан? Был такой случай. Мне звонит Ефремов, президент ФНЛ, говорит: «Я с Капелло поспорил: он говорит, что Федя Смолов в весенней части пять голов даже не забьет. Я, говорит, с ним «замазал» на ресторан. Условие, что если Смолов забьет пять мячей, то Капелло рассчитывается в ресторане за Федю и того, кого он приведет. И когда Федя в Тюмени забил пятый свой гол в весенней части, то бежит ко мне и говорит: «Викторыч, пять есть, все!» Я ему сказал: «Ну все, идем в ресторан». Но Капелло так никуда нас и не сводил», – говорит Иванов.