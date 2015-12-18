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    Капелло проиграл пари насчет Смолова президенту ФНЛ

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло проиграл пари и должен оплатить нападающему «Краснодара» Федору Смолову счет в ресторане. Об этом рассказал Григорий Иванов, президент «Урала», за который раньше играл Смолов.

    «Знаете, что Капелло должен Смолову поход в ресторан? Был такой случай. Мне звонит Ефремов, президент ФНЛ, говорит: «Я с Капелло поспорил: он говорит, что Федя Смолов в весенней части пять голов даже не забьет. Я, говорит, с ним «замазал» на ресторан. Условие, что если Смолов забьет пять мячей, то Капелло рассчитывается в ресторане за Федю и того, кого он приведет. И когда Федя в Тюмени забил пятый свой гол в весенней части, то бежит ко мне и говорит: «Викторыч, пять есть, все!» Я ему сказал: «Ну все, идем в ресторан». Но Капелло так никуда нас и не сводил», – говорит Иванов.

    Источник: ФК «Урал»

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    18.12.2015 21:01
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    Комментарии (4)
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    Майор Дзагоев
    1450462048
    Жлоб итальянский
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    ЖОРРО
    1450464374
    А он в курсе этой истории?)))
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    Каратель
    1450493849
    капелло в Россию бабла срубить приехал,а не тратится
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    ologreds
    1694996571
    numo452340
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