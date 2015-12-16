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    • Спортивный директор «Локомотива»: «У нас есть все шансы выйти в 1/8 Лиги Европы»

    Спортивный директор «Локомотива»: «У нас есть все шансы выйти в 1/8 Лиги Европы»

    Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов поделился своими ожиданиями от матчей 1/16 Лиги Европы против «Фенербахче».

    «Матчи против «Фенербахче» получатся очень достойными. Это будет игра двух достойных соперников. В любом случае, надеемся, что «Локомотив» сможет пройти дальше. В настоящий момент самое главное для нас – это хорошо подготовиться на зимних сборах», – говорит Котов.

    По мнению спортивного директора, железнодорожникам нужно сыграть так же, как в предыдущих матчах турнира.

    «Думаю, что если мы будем действовать в матче с «Фенербахче» так же, как в последней игре со «Скендербеу» или со «Спортингом» на выезде, то у нас есть все шансы на успех в двухматчевом противостоянии».

    Источник: «Комсомольская правда»

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    16.12.2015 22:23
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450294503
    Дай-то Бог!
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    Frozzen
    1450324762
    Ниасс ведь в первом матче не сыграет..
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    ologreds
    1694996582
    numo452157
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