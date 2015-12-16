Спортивный директор «Локомотива»: «У нас есть все шансы выйти в 1/8 Лиги Европы»

Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов поделился своими ожиданиями от матчей 1/16 Лиги Европы против «Фенербахче».

«Матчи против «Фенербахче» получатся очень достойными. Это будет игра двух достойных соперников. В любом случае, надеемся, что «Локомотив» сможет пройти дальше. В настоящий момент самое главное для нас – это хорошо подготовиться на зимних сборах», – говорит Котов.

По мнению спортивного директора, железнодорожникам нужно сыграть так же, как в предыдущих матчах турнира.

«Думаю, что если мы будем действовать в матче с «Фенербахче» так же, как в последней игре со «Скендербеу» или со «Спортингом» на выезде, то у нас есть все шансы на успех в двухматчевом противостоянии».