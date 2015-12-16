Гилерме: «Проблемы между Россий и Турцией на нас не повлияют»

Голкипер «Локомотива» Гилерме уверен, что политика не скажется на футболе его команды.

«Думаю, что «Бешикташ» и «Фенербахче» – похожие соперники. Будет трудно, но не тяжелее, чем было с «Бешикташем». Что же касается политической проблемы между странами, то не считаю, что она как-то повлияет на нас, футболистов. Но не знаю, как все получится с болельщиками. Потому что турецкие фанаты просто сумасшедшие. Надеюсь, что между болельщиками ничего не произойдет, и что сыграем два красивых матча», – поделился Гилерме.