Гранквист включен в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

УЕФА составил символическую сборную из лучших игроков группового этапа Лиги Европы. В составе этой команды оказался защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.
Полностью состав символической сборной по версии УЕФА выглядит следующим образом:
вратарь – Ферманн ("Шальке");
защитники – Генюл ("Фенербахче"), Гранквист ("Краснодар"), Клайн ("Ливерпуль");
полузащитники – Ламела ("Тоттенхэм"), Хофманн ("Рапид"), Силва ("Брага"), Мертенс ("Наполи");
нападающие – Кальехон ("Наполи"), Адурис ("Атлетик"), Бобадилья ("Аугсбург").
twit text
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 15, 2015