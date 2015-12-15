Ерунов: «Вопросы безопасности болельщиков на матче с «Фенербахче» обсудим вместе с турецкой стороной»

Директор отдела по работе с болельщиками «Локомотива» Алексей Ерунов рассказал о планах совместного обсуждения вопроса безопасности российских болельщиков с представителями «Фенербахче» на игре 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы обсудим с турецкой стороной вопросы безопасности поездки наших болельщиков в Стамбул. Хотелось бы, чтобы турки приняли нас лучше, чем в прошлый раз (на матче с «Бешикташем»), и чтобы УЕФА обратил на это внимание. Конечно, кто-то откажется от этого выезда из-за политической обстановки, кто-то, наоборот, захочет поехать. Мы еще раз подробно обсудим обеспечение безопасности болельщиков в клубе. Думаю, что можно ожидать порядка пятисот зрителей на выездном матче», – сказал Ерунов.

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Локомотив» пройдет 16-го февраля в Турции.