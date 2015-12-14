Мутко: «Уверен, «Локомотиву» будут даны гарантии безопасности»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко считает, что футболисты и болельщики «Локомотива» должны спокойно отнестись к жребию 1/16 Лиги Европы, согласно которого москвичам предстоит сыграть с турецким «Фенербахче». В УЕФА сообщили, что матчи не будут переноситься на нейтральные поля, при этом на играх будут обеспечены надлежащие меры безопасности.

«Не повезло «Бенфике», не повезло «Фенербахче». Речь идет о том, что отношения не разорваны с Турцией. Если бы у нас был выбор, то мы бы могли не поехать, но есть же календарь. Надо спокойно к этому относиться, и если организатор даст гарантии безопасности, то надо ехать.

Если тебя друг обидел, то ты же к нему не поедешь? Мы исходим из этого. Я уже говорил, волейболисты получили техническое поражение (за отказ от поездки в Турцию), а сборная России по мини-футболу поехала и вышла в квалификационный раунд. А они могли не поехать и получить поражения. Я уверен, что все гарантии безопасности будут даны «Локомотиву» и болельщикам», – сказал Мутко журналистам.