Аджар: «Уверен, все пройдет хорошо: и в Стамбуле, и в Москве»

После окончания жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы представители «Локомотива« встретились с коллегами из «Фенербахче« для обсуждения организационных вопросов. Турецкая сторона заявила, что не видит оснований для переноса матчей на нейтральное поле.

«Политика никак не скажется на проведении матча. Мы сыграем в Стамбуле и в Москве. Не вижу оснований для переноса матчей, обращаться в УЕФА мы точно не будем.

Мы приглашаем «Локомотив» в Стамбул. Играя с «Бешикташем», команда побывала в европейской части Стамбула. Теперь мы приглашаем команду в азиатскую часть, чтобы насладиться нашим гостеприимством и организацией матча. Уверен, все пройдет хорошо: и в Стамбуле, и в Москве», – заявил директор «Фенербахче» по международным отношениям Тургут Аджар.

Напомним, что по итогам жеребьевки «Локомотив» сыграет первый матч с «Фенербахче» 16 февраля в Стамбуле, ответный – 25 февраля в Москве.