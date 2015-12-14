Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Аджар: «Уверен, все пройдет хорошо: и в Стамбуле, и в Москве»

    После окончания жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы представители «Локомотива« встретились с коллегами из «Фенербахче« для обсуждения организационных вопросов. Турецкая сторона заявила, что не видит оснований для переноса матчей на нейтральное поле.

    «Политика никак не скажется на проведении матча. Мы сыграем в Стамбуле и в Москве. Не вижу оснований для переноса матчей, обращаться в УЕФА мы точно не будем.

    Мы приглашаем «Локомотив» в Стамбул. Играя с «Бешикташем», команда побывала в европейской части Стамбула. Теперь мы приглашаем команду в азиатскую часть, чтобы насладиться нашим гостеприимством и организацией матча. Уверен, все пройдет хорошо: и в Стамбуле, и в Москве», – заявил директор «Фенербахче» по международным отношениям Тургут Аджар.

    Напомним, что по итогам жеребьевки «Локомотив» сыграет первый матч с «Фенербахче» 16 февраля в Стамбуле, ответный – 25 февраля в Москве.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2015 17:44
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FanatSerj
    1450105026
    С Бешекташем же выезд был очень гостеприимный порезали некоторых, так это еще до событий было, там они и без этого дикие совсем, а тут еще и провокации возможны. Опять эти игры с огнем.
    Ответить
    ologreds
    1694996596
    numo451946
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+