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    • Котов: «Локомотив» обдумает вариант с проведением матча на нейтральном поле»

    Котов: «Локомотив» обдумает вариант с проведением матча на нейтральном поле»

    После окончания жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы представители «Локомотива« встретились с коллегами из «Фенербахче« для обсуждения организационных вопросов.

    «Обсуждали организационные вопросы – где и как лучше жить, как лучше добираться до стадиона и так далее. Обменялись информацией, это исключительно рабочие вопросы. Турецкая сторона была максимально доброжелательна, речь шла исключительно о футболе и ни о чем более.

    Мы же не можем отменить жеребьевку. Мы обдумаем вариант с проведением матча на нейтральном поле, но, скорее всего, игра будет в Турции. Нас не развели при жеребьевке, думаю, все будет нормально.

    Думаю, будет достойное противостояние. Надеемся пройти дальше. У нас есть на это шансы. У «Фенербахче» сильная команда, но у нас не хуже. Если будем играть, как в гостевых матчах Лиги Европы, то все должно быть хорошо. Атмосфера хорошая в Турции на футболе, болеют яро. Хорошо, что у нас есть опыт игры в Турции – с «Бешикташем», – рассказал спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов.

    Напомним, что по итогам жеребьевки «Локомотив» сыграет первый матч с «Фенербахче» 16 февраля в Стамбуле, ответный – 25 февраля в Москве.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2015 17:24
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1450118370
    Можно обе игры провести например в Баку. Думаю самый лучший вариант.
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    ologreds
    1694996596
    numo451944
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