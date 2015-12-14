Котов: «Локомотив» обдумает вариант с проведением матча на нейтральном поле»

После окончания жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы представители «Локомотива« встретились с коллегами из «Фенербахче« для обсуждения организационных вопросов.

«Обсуждали организационные вопросы – где и как лучше жить, как лучше добираться до стадиона и так далее. Обменялись информацией, это исключительно рабочие вопросы. Турецкая сторона была максимально доброжелательна, речь шла исключительно о футболе и ни о чем более.

Мы же не можем отменить жеребьевку. Мы обдумаем вариант с проведением матча на нейтральном поле, но, скорее всего, игра будет в Турции. Нас не развели при жеребьевке, думаю, все будет нормально.

Думаю, будет достойное противостояние. Надеемся пройти дальше. У нас есть на это шансы. У «Фенербахче» сильная команда, но у нас не хуже. Если будем играть, как в гостевых матчах Лиги Европы, то все должно быть хорошо. Атмосфера хорошая в Турции на футболе, болеют яро. Хорошо, что у нас есть опыт игры в Турции – с «Бешикташем», – рассказал спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов.

Напомним, что по итогам жеребьевки «Локомотив» сыграет первый матч с «Фенербахче» 16 февраля в Стамбуле, ответный – 25 февраля в Москве.