Колосков: «Надо было российские и турецкие клубы разводить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что УЕФА стоило развести в 1/8 финала Лиги Европы российские клубы и турецкие. Напомним, что «Локомотиву« предстоит сыграть с «Фенербахче«.

«Конечно, желательно было развести «Локомотив» и «Фенербахче». Не первый раз уже УЕФА может наступить на одни и те же грабли. Надо было подстраховаться. Понятно, что у нас с Турцией нет открытой войны, работают дипмиссии, отношения не разорваны. Но чтобы избежать всякого рода недоразумений, надо было все-таки не допустить встречи российского и турецкого клубов на этой стадии. Не очень понятна логика УЕФА. Зачем создавать напряжение на ровном месте?

Стоит ли ждать столкновений? Не обязательно. Возможно, два клуба договорятся. Допустим, российские болельщики не едут на матч в Турцию, а турецкие фанаты – в Черкизово. Посмотрим. Повторюсь, надо было клубы разводить», – заявил Колосков.

Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.