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    • Колосков: «Надо было российские и турецкие клубы разводить»

    Колосков: «Надо было российские и турецкие клубы разводить»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что УЕФА стоило развести в 1/8 финала Лиги Европы российские клубы и турецкие. Напомним, что «Локомотиву« предстоит сыграть с «Фенербахче«.

    «Конечно, желательно было развести «Локомотив» и «Фенербахче». Не первый раз уже УЕФА может наступить на одни и те же грабли. Надо было подстраховаться. Понятно, что у нас с Турцией нет открытой войны, работают дипмиссии, отношения не разорваны. Но чтобы избежать всякого рода недоразумений, надо было все-таки не допустить встречи российского и турецкого клубов на этой стадии. Не очень понятна логика УЕФА. Зачем создавать напряжение на ровном месте?

    Стоит ли ждать столкновений? Не обязательно. Возможно, два клуба договорятся. Допустим, российские болельщики не едут на матч в Турцию, а турецкие фанаты – в Черкизово. Посмотрим. Повторюсь, надо было клубы разводить», – заявил Колосков.

    Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 16:11
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    Комментарии (9)
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    headdevil
    1450101311
    Из-за всяких неадекватов типа Колоскова и тех чмырей, которые на это все ведутся, что жгли Турецкий флаг начинается ссора между народами, хотя простые люди ни в чем не виноваты.
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    vladik12
    1450101984
    Нет смысла из-за каждого пшика устраивать разводы. С таким подходом еврокубки можно будет закрывать.
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    Igreks
    1450103098
    Скоро вас совсеми будут разводить. просто меньше срать по миру нужно. Но у русских срать здорово то получаеться - все виновны кроме них самих
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    ologreds
    1694996596
    numo451938
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