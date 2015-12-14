Шишкин: «Фенербахче» – неплохой вариант»

Защитник «Локомотива« Роман Шишкин в прямом эфире «Матч ТВ» признался, что «Фенербахче« не самый приятный соперник по стадии 1/16 финала Лиги Европы.

«Хотелось бы других соперников. Однако и «Фенербахче» – неплохой вариант. Мы уже успели изучить турецкий футбол. Понимаем, как они играют. «Фенербахче» возможно проходить. Поэтому будем готовиться. Турецкий футбол строится на атакующих действиях. Мы должны этим воспользоваться. «Локомотив» пользуется контратаками – матчи Лиги Европы это показали», – признался Шишкин.

Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.