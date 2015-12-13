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    • Стогниенко: «Сборная России попала в достаточно непростую для себя группу»

    Стогниенко: «Сборная России попала в достаточно непростую для себя группу»

    Известный телекомментатор Владимир Стогниенко прокомментировал результат жеребьевки группового раунда Евро-2016 для сборной России. Напомним, что соперниками национальной команды по группе В станут сборные Англии, Уэльса и Словакии.

    «Наша группа традиционно несложна на первый взгляд. Как это было, например, в Бразилии или на Евро-2012. Внешне – ничего страшного, но, когда начинаешь разбираться, понимаешь, что все команды не являются сборными топ-уровня, включая Англию. При этом в каждой сборной есть футболисты, выступающие в сильных чемпионатах, играющие за хорошие клубы и обладающие опытом, которого у наших нет.

    Думаю, что явного фаворита в этой группе нет. Сборная Англии уже не раз показывала, что у нее больше имени, чем всего остального. Сложно предположить в каком состоянии будет Уэльс, что эта команда покажет на чемпионате Европы. Словакия – очень крепкая и жесткая команда. Есть такие сборные, которые грамотно оценивают свои силы и выжимают из себя максимум. Такие команды втройне неприятны. Мне кажется, что для сборной России эта группа достаточно непростая», – отметил Стогниенко.

    Источник: Footballreview.ru

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    13.12.2015 12:30
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