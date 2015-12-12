«Наполи» намерен приобрести у «Манчестер Юнайтед» Варелу

Руководство "Наполи" в зимнее трансферное окно намерено приобрести у "Манчестер Юнайтед" уругвайского защитника Гильермо Варелу, который не пользуется доверием со стороны наставника манкунианцев Луи ван Гала.

22-летний правый защитник, который ранее выступал за молодежную команду мадридского "Реала", в нынешнем сезоне сыграл по одному матчу в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. При этом футболист не скрывает, что хотел бы получать больше игрового времени. Пока в Неаполе не определились, брать игрока в аренду, либо сразу выкупить его контракт.