Варди и Раньери признаны лучшими в ноябре

Форвард "Лестера" Джейми Варди стал лучшим игроком английской Премьер-лиги в ноябре. 28-летний нападающий в этом месяце забил во всех трех встречах, установив новый рекорд, отметившись голами в 11 матчах подряд. Напомним, что Варди также становился лучшим игроком лиги в октябре.

Лучшим тренером месяца признан главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери. Под его руководством команда добилась в ноябре побед над "Уотфордом" и "Ньюкаслом", а также сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что "Лестер" лидирует в Премьер-лиге после 15 матчей с 32 очками в своем активе.