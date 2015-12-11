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    • Лига Европы. «Аугсбург» на выезде одержал победу над «Партизаном» и завоевал право на участие в плей-офф

    Лига Европы. «Аугсбург» на выезде одержал победу над «Партизаном» и завоевал право на участие в плей-офф

    В заключительном туре группового раунда Лиги Европы «Аугсбург» на выезде победил «Партизан» и обеспечил себе таким образом участие в плей-офф, а «Атлетик» не смог удержать победу над «АЗ Алкмааром».

    Лига Европы. Группа L. 6-й тур

    Партизан (Сербия) – Аугсбург (Германия) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Умару, 11; 1:1 – Юнь-Хо, 45; 1:2 – Верхаг, 51; 1:3 – Бобадилья, 89.

    Атлетик (Испания) – АЗ Алкмаар (Голландия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – ван Овереем, 26; 1:1 – Сола, 43; 2:1 – Сан Хосе (пенальти), 47; 2:2 – Янссен, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2015 02:06
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