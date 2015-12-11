Канунников: «В первом тайме игра нам неплохо давалась»

Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал результат матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (2:2).

«Гол только подсластил пилюлю. Может, он нам в чем-то помешал – лучше бы позже забили. А тут расслабились где-то… В первом тайме игра нам неплохо давалась, сами получали удовольствие, хоть брака было достаточно. Что случилось потом – мне сложно объяснить. Разладилась игра в центре после замены Кисляка? Может быть, но зачем тогда было менять? Но все-таки дело не в этом – мы все, каждый на своей позиции, стали уступать соперникам. Появилась нервозность, стали орать друг на друга после ошибок.

Полчаса позорной игры – и вот результат. Потом у нас оставалось уже немного времени, мы оставили все силы. Сбились на длинные передачи в расчете на авось – дойдет не дойдет. В перерыве узнали результат в Сьоне, может, это нас и расслабило. Когда услышал про 0:0, появилась уверенность, что так и закончат», – сказал Канунников.

Напомним, что казанцев для выхода в плей-офф турнира устраивала только победа над французским клубом при условии поражения «Сьона» от «Ливерпуля».