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    Канунников: «В первом тайме игра нам неплохо давалась»

    Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал результат матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (2:2).

    «Гол только подсластил пилюлю. Может, он нам в чем-то помешал – лучше бы позже забили. А тут расслабились где-то… В первом тайме игра нам неплохо давалась, сами получали удовольствие, хоть брака было достаточно. Что случилось потом – мне сложно объяснить. Разладилась игра в центре после замены Кисляка? Может быть, но зачем тогда было менять? Но все-таки дело не в этом – мы все, каждый на своей позиции, стали уступать соперникам. Появилась нервозность, стали орать друг на друга после ошибок.

    Полчаса позорной игры – и вот результат. Потом у нас оставалось уже немного времени, мы оставили все силы. Сбились на длинные передачи в расчете на авось – дойдет не дойдет. В перерыве узнали результат в Сьоне, может, это нас и расслабило. Когда услышал про 0:0, появилась уверенность, что так и закончат», – сказал Канунников.

    Напомним, что казанцев для выхода в плей-офф турнира устраивала только победа над французским клубом при условии поражения «Сьона» от «Ливерпуля».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2015 00:31
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