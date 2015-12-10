«Наполи» разгромил «Легию», отпраздновав шестую победу в группе

Во встрече шестого тура Лиги Европы «Наполи» крупно обыграл «Легию», завершив таким образом групповой этап со 100-процентным показателем. Во втром поединке «Брюгге« на своем поле не сумел удержать победу над «Мидтьюлландом», уступив датскому клубу право на участие в плей-офф турнира.

Лига Европы. Группа D. 6-й тур

Наполи (Италия) – Легия (Польша) – 5:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Чалоба, 32; 2:0 – Инсинье, 39; 3:0 – Кальехон, 57; 3:1 – Враньеш, 62; 4:1 – Мертенс, 65; 5:1 – Мертенс, 90+1; 5:2 – Прийович, 90+2.

Мидтьюлланд (Дания) – Брюгге (Бельгия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 –Систо, 27; 1:1 – Фоссен, 68.