Сигурдссон: «К «Габале» будем готовиться так же, как и ко всем остальным играм»

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон сказал, что его команда будет готовиться к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Габалой» как обычно.

«В нынешнем году «Краснодару» осталось провести еще один матч – в Лиге Европы против «Габалы». Мы – профессионалы и будем готовиться к нему так же, как и ко всем остальным играм. Прошедшее дерби и предстоящий поединок разделяют шесть дней, думаю, мы без проблем успеем за это время восстановиться и подойдем к завершающей игре года во всеоружии», – сказал Сигурдссон.