«Реал» поддержал Черышева

Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» разгромил «Мальме» со счетом 8:0. После одного из мячей футболисты «Реала» отправились к скамейке запасных, отпраздновать забитый гол с полузащитником Денисом Черышевым. Команда выразила поддержку россиянину из-за ситуации в Кубке Испании.

Напомним, что из-за появления Черышева на поле в матче с «Кадисом», мадридский клуб был отстранен от участия в турнире, так как Денис не имел права играть из-за своей дисквалификации.