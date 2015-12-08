В контракты Смольникова и Шатова включен пункт об отступных

Вчера «Зенит» продлил контракты до 2020 года с полузащитником Олегом Шатовым и защитником Игорем Смольниковым. Известно, что в контракты игроков включены пункты об отступных, в случае выплаты которых клуб из Санкт-Петербурга при согласии самих футболистов обязан будет их отпустить.

Отступные за Шатова составляют 15,2 миллиона евро. Сам полузащитник рассчитывает попробовать свои силы в Европе, чем объясняется данная сумма, ради которой Олег пожертвовал частью зарплаты.

У Смольникова отступные гораздо выше – 40 миллионов евро. При этом клуб переподписал контракт со игроком на улучшенных для него условиях.