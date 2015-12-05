«Боруссия» М – «Бавария». Онлайн-трансляция

«Бавария» продолжает идти без поражений в Бундеслиге, но их основные конкуренты из дортмундской «Боруссии» спят и видят, как команда Гвардиолы теряет очки. Сегодня навязать борьбу лидеру попытается другая «Боруссия» — из Менхенгладбаха,

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария». Начало в 17:30, не пропустите!