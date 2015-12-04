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    • РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу в дерби и другие результаты

    РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу в дерби и другие результаты

    В матче 18-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Полоза.

    В параллельных встречах «Динамо» уступило «Анжи», «Спартак» одолел «Крылья Советов», «Локомотив» и «Урал» сыграли вничью, «Кубань» уступила «Краснодару».

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 37.

    Удаление: Благо, 42.

    Ростов: Джанаев, Ротенберг (Трошечкин, 82), Новосельцев, Навас, Маргасов, Гацкан, Нобоа, Калачев, Могилевец, Полоз (Канга, 78), Бухаров.

    Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Камболов (Устинов, 39), Кузьмин, Кисляк (Дядюн, 84), Оздоев, Георгиев, Билялетдинов (Эдуардо, 70), Канунников, Девич.

    Предупреждения: Камболов, 30; Ротенберг, 34; Кисляк, 36; Джанаев, 42; Калачев, 42; Нобоа, 85.

    Судья: Алексей Николаев.

    Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Козлов, 18; 1:1 – Эбесилио, 53; 1:2 – Максимов, 54.

    Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Жирков, Катрич (Ионов, 56), Зобнин, Соснин, Кузьмин, Ташаев, Погребняк (Обольский, 65).

    Анжи: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио, Хадарцев (Лазич, 74), Максимов, Абдулавов.

    Предупреждения:Агаларов, 33; Соснин, 33; Дьяков, 41; Гаджибеков, 63; Соснин, 84; Обольский, 90; Помазан, 90+4.

    Удаление: Соснин, 84.

    Судья: Михаил Вилков.

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Промес, 1.

    Спартак: Ребров, Паршивлюк (Комбаров, 70), Кутепов (Гранат, 80), Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов, Промес, Зе Луиш (Мовсисян, 60).

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бурлак, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Померко, Симайс (Родич, 84), Чочиев (Габулов, 84), Молло, Яхович.

    Предупреждения: Паршивлюк, 27; Кутепов, 36; Симайс, 39; Ромуло, 50; Мовсисян, 78.

    Судья: Владимир Москалев.

    Локомотив (Москва) – Урал (Екаткринбург) – 2:2 (1:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сапета, 2; 1:1 – Алексей Миранчук, 17; 1:2 – Манучарян, 39; 2:2 – Ниасс, 80

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Янбаев, Чорлука, Михалик, Самедов, Касаев (Майкон, 65), Коломейцев, Алексей Миранчук, Ндинга (Шкулетич, 70), Ниасс.

    Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Фидлер, Сапета, Асеведо, Поберезкин (Ставпец, 82), Емельянов, Кулаков (Хозин, 53), Манчурян (Бурмистров, 66).

    Предупреждения:Шкулетич, 75.

    Судья: Сергей Иванов.

    Кубань (Краснодар) – Краснодар – 2:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ткачев, 11; 2:0 – Игнатьев, 65; 2:1 – Вандерсон, 70; 2:2 – Мамаев (с пенальти), 80; Смолов, 86.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао (Клещенко, 24), Мельгарехо, Манолев, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев (Бальде, 28), Хубулов (Букур, 81).

    Краснодар:Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Петров, Ахмедов (Лаборде, 58), Каборе (Жоазиньо, 69), Перейра, Смолов, Ари (Вандерсон, 68).

    Предупреждения: Мельгарехо, 67: Жоазиньо, 71; Тлисов, 75; Беленов, 79; Бугаев, 89.

    Судья: Владислав Безбородов.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2015 20:57
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    Комментарии (10)
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    Frozzen
    1449253063
    Цска сливает всем подряд а догнать никто не может!хотя Ростов догоняет который к концу сезона будет барахтаться в середине таблицы
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    kostjan 58
    1449253520
    странная трактовка пенальти.помню зенитосам за то же самое не дали пендаль бить.правда там москвичи были.
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    Дима1960
    1449256999
    С победой,"Краснодар"!
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    Amir2000
    1449259776
    Анжи
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    Сармат Ростов
    1449261245
    Краснодар, конечно, вне всяких похвал!!! Отыграться после 2:0 дано не каждому!!! Анжи реально стали грозой московских клубов)))) Ростов - ну конечно, с очередной победой!!! Спартак поздравлять не буду. Дерьмовая игра, Дерьмовая команда (за редкимисключением)...
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    Писюнг
    1449275768
    Давно пора ссаной кубани сгинуть в небытие
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    ologreds
    1694996662
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