РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу в дерби и другие результаты

В матче 18-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Полоза.
В параллельных встречах «Динамо» уступило «Анжи», «Спартак» одолел «Крылья Советов», «Локомотив» и «Урал» сыграли вничью, «Кубань» уступила «Краснодару».
Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Полоз, 37.
Удаление: Благо, 42.
Ростов: Джанаев, Ротенберг (Трошечкин, 82), Новосельцев, Навас, Маргасов, Гацкан, Нобоа, Калачев, Могилевец, Полоз (Канга, 78), Бухаров.
Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Камболов (Устинов, 39), Кузьмин, Кисляк (Дядюн, 84), Оздоев, Георгиев, Билялетдинов (Эдуардо, 70), Канунников, Девич.
Предупреждения: Камболов, 30; Ротенберг, 34; Кисляк, 36; Джанаев, 42; Калачев, 42; Нобоа, 85.
Судья: Алексей Николаев.
Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Козлов, 18; 1:1 – Эбесилио, 53; 1:2 – Максимов, 54.
Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Жирков, Катрич (Ионов, 56), Зобнин, Соснин, Кузьмин, Ташаев, Погребняк (Обольский, 65).
Анжи: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио, Хадарцев (Лазич, 74), Максимов, Абдулавов.
Предупреждения:Агаларов, 33; Соснин, 33; Дьяков, 41; Гаджибеков, 63; Соснин, 84; Обольский, 90; Помазан, 90+4.
Удаление: Соснин, 84.
Судья: Михаил Вилков.
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Промес, 1.
Спартак: Ребров, Паршивлюк (Комбаров, 70), Кутепов (Гранат, 80), Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов, Промес, Зе Луиш (Мовсисян, 60).
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бурлак, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Померко, Симайс (Родич, 84), Чочиев (Габулов, 84), Молло, Яхович.
Предупреждения: Паршивлюк, 27; Кутепов, 36; Симайс, 39; Ромуло, 50; Мовсисян, 78.
Судья: Владимир Москалев.
Локомотив (Москва) – Урал (Екаткринбург) – 2:2 (1:2) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Сапета, 2; 1:1 – Алексей Миранчук, 17; 1:2 – Манучарян, 39; 2:2 – Ниасс, 80
Локомотив: Гилерме, Денисов, Янбаев, Чорлука, Михалик, Самедов, Касаев (Майкон, 65), Коломейцев, Алексей Миранчук, Ндинга (Шкулетич, 70), Ниасс.
Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Фидлер, Сапета, Асеведо, Поберезкин (Ставпец, 82), Емельянов, Кулаков (Хозин, 53), Манчурян (Бурмистров, 66).
Предупреждения:Шкулетич, 75.
Судья: Сергей Иванов.
Кубань (Краснодар) – Краснодар – 2:3 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Ткачев, 11; 2:0 – Игнатьев, 65; 2:1 – Вандерсон, 70; 2:2 – Мамаев (с пенальти), 80; Смолов, 86.
Кубань: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао (Клещенко, 24), Мельгарехо, Манолев, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев (Бальде, 28), Хубулов (Букур, 81).
Краснодар:Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Петров, Ахмедов (Лаборде, 58), Каборе (Жоазиньо, 69), Перейра, Смолов, Ари (Вандерсон, 68).
Предупреждения: Мельгарехо, 67: Жоазиньо, 71; Тлисов, 75; Беленов, 79; Бугаев, 89.
Судья: Владислав Безбородов.