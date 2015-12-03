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    • Ташуев: «Продление контрактов с Аршавиным и Павлюченко входит в планы «Кубани»

    Ташуев: «Продление контрактов с Аршавиным и Павлюченко входит в планы «Кубани»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев заявил, что команда намерена продлить контракты с полузащитником Андреем Аршавиным и нападающим Романом Павлюченко.

    «Мы планируем вести переговоры о продлении с ними контрактов, мы заинтересованы в них. Но у нас нет генерального спонсора, у нас нет хозяина, а так у нас стоят планы продлевать контракты с ребятами. Сейчас мы ждем. Думаю, в ближайшее время будет какая-то ясность. Мы хотим хорошо подготовиться зимой, чтобы все были в хорошем состоянии.

    Павлюченко и Аршавин выбыли из-за травм. Аршавину и Денису Якубе сделали операции. Для Павлюченко год закончен, у него надрыв. О каких-то бойкотах на тренировках я в первый раз слышу, он проходит процедуры», – сообщил Ташуев.

    Источник: Р-Спорт

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    03.12.2015 12:32
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    Комментарии (6)
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    Etiainen
    1449135393
    ой зря
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    Витус Беринг
    1449137867
    Дом престарелых открывает ?
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    Frozzen
    1449141990
    Видимо деньги девать некуда
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    bringing
    1449142498
    Так их ещё на ЧМ-2018 подпишем на контракт в запас.Миллионы есть...
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    Недовольный
    1449155033
    осталось к этому шлаку добрать Савина,Сапогова,Будянского,Аси
    льдарова,Дядюна и будет полный набор...
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    ologreds
    1694996671
    numo450749
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