Ташуев: «Продление контрактов с Аршавиным и Павлюченко входит в планы «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев заявил, что команда намерена продлить контракты с полузащитником Андреем Аршавиным и нападающим Романом Павлюченко.

«Мы планируем вести переговоры о продлении с ними контрактов, мы заинтересованы в них. Но у нас нет генерального спонсора, у нас нет хозяина, а так у нас стоят планы продлевать контракты с ребятами. Сейчас мы ждем. Думаю, в ближайшее время будет какая-то ясность. Мы хотим хорошо подготовиться зимой, чтобы все были в хорошем состоянии.

Павлюченко и Аршавин выбыли из-за травм. Аршавину и Денису Якубе сделали операции. Для Павлюченко год закончен, у него надрыв. О каких-то бойкотах на тренировках я в первый раз слышу, он проходит процедуры», – сообщил Ташуев.