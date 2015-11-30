Рыжиков: «Промес ударился об меня и упал»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал столкновение с нападающим «Спартака» Квинси Промесом во время матча 17-го тура РФПЛ.

"Я просчитывал, что Промес прокинет мяч влево от себя, вправо от меня, и сразу пошел туда на вираж. Промес ударился об меня и упал. Посмотрим в программе "Свисток", что там было», – говорит Рыжиков.

Также голкипер казанцев рассказал о своей ошибке в эпизоде с первым голом «Спартака».

"Не нужно мне было выходить. Опасная передача была. Нужно было оставаться на линии ворот".