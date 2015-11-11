Юран: «И без Роналду у португальцев есть с кем играть»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Сергей Юран считает, что и без Криштиану Роналду португальцам есть кого выпустить на поле против россиян, передает «Российская газета».

– Результат встречи не так важен, даже с учетом того, что у нас в соперниках одна из лучших сборных мира. Слуцкому надо посмотреть на ближайший резерв, тем более что травмированы Кокорин и Шатов.

– А кто из молодых может всерьез рассчитывать на место в сборной?

– Неплохо в этом сезоне выглядит Миранчук, хотя Слуцкий его почему-то не вызывает. Просто не хочется, чтобы перед чемпионатом Европы у нас была такая ситуация как накануне первенства планеты, когда Широков получил травму и на его позиции некому было выйти. Поэтому с Португалией надо дать шанс тому же Юсупову или Новосельцеву.

– Для нашей сборной хорошо, что не сыграет Роналду?

– Если бы это был официальный матч, наверняка я бы обрадовался его отсутствию. У португальцев есть свои цели, их тренер хочет посмотреть, на что способна молодежь. Не надо обольщаться и думать о том, что если у них в составе есть ребята из «Ноттингем Форест», значит мы сильнее. Тот же Вильям Карвалью – один из самых талантливых футболистов мира, за него прошлым летом бешеные деньги предлагали ведущие английские клубы. Так что и без Роналду у португальцев есть кому играть.