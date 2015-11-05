Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
19:00 «Карабах» – «Монако»
21:00 «Аякс» – «Фенербахче»
21:00 «Динамо» Мн – «Вильярреал»
21:00 «Наполи» – «Мидтьюлланд»
21:00 «Боруссия» Д – «Габала»
23:05 «Тоттенхэм» – «Андерлехт»
23:05 «Спарта» – «Шальке-04»
23:05 «Русенборг» – «Лацио»
23:05 «Сент-Этьен» – «Днепр»
23:05 «Лех» – «Фиорентина»
Источник: Бомбардир.ру