Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

19:00 «Карабах» – «Монако»

21:00 «Аякс» – «Фенербахче»

21:00 «Динамо» Мн – «Вильярреал»

21:00 «Наполи» – «Мидтьюлланд»

21:00 «Боруссия» Д – «Габала»

23:05 «Тоттенхэм» – «Андерлехт»

23:05 «Спарта» – «Шальке-04»

23:05 «Русенборг» – «Лацио»

23:05 «Сент-Этьен» – «Днепр»

23:05 «Лех» – «Фиорентина»