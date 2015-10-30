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    Капелло может стать тренером Лэмпарда и Пирло

    Бывший наставник сборной России Фабио Капелло готов продолжить свою тренерскую работу в США. По этой причине его агент начал переговоры с клубом MLS «Нью-Йорк Сити», за который выступают Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло и Давид Вилья. Известно, что кроме ньюйоркцев интерес к итальянскому специалисту проявляют еще как минимум два клуба.

    В данный момент «Нью-Йорк Сити» возглавляет Джейсон Крайс. Руководство клуба недовольно его работой, так как он не смог вывести «горожан» в плей-офф в этом сезоне, заняв лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Конкурентом в борьбе за тренерский мостик «Нью-Йорк Сити» считается Патрик Виейра.

    Источник: Goal.com

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    30.10.2015 06:46
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