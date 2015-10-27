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    • Хохлов: «Не считаю приход Аршавина и Павлюченко в «Кубань» ошибкой»

    Хохлов: «Не считаю приход Аршавина и Павлюченко в «Кубань» ошибкой»

    Бывший наставник «Кубани» Дмитрий Хохлов не считает, что приобретение форвардов Андрея Аршавина и Романа Павлюченко является ошибкой клуба.

    «Финансовой стороной прихода Аршавина и Павлюченко занимались другие люди. Хотя, когда я только пришел в клуб, сразу попросил снабдить меня списком зарплат и стоимости каждого игрока, а также указать фамилии агентов футболистов. Тренер обязан знать такое, чтобы правильно управлять командой, не допускать перекосов и здраво оценивать пользу, которую приносят подопечные.

    Субординация соблюдалась, дистанция выдерживалась. Оба обращались по имени-отчеству. До сих пор не считаю их приход в «Кубань» ошибкой. Работали на тренировках с полной отдачей. Было бы больше времени перед началом сезона – набрали бы боевую форму. Аршавина я в первом же туре передержал на поле. Ошибка обернулась травмой футболиста», – рассказал Хохлов.

    После 13 туров российской Премьер-лиги «Кубань» находится 14-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.10.2015 08:49
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1445928004
    не считает вот тебя и пнули подальше Ташуев все понял что эти двое балласт как в игре так и в финансовом плане у команды и так денег нет а они Шаве подьемные и зарплату какую не каждый в ЦСКА получает
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    ologreds
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