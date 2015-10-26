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    Капелло: «Ювентусу» не хватает передач Пирло»

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло рассказал о том, чего не хватает в текущем сезоне «Ювентусу» в этом сезоне.

    «Ювентусу» не хватает агрессии в атаке, что раньше лежало на плечах Тевеса. И не хватает обостряющих передач Пирло. Дибала – великолепный футболист с невероятными характеристиками, но играть в «Ювентусе» непросто.

    Погба? Десятый номер на спине оказывает на него серьезное давление. Это большая ответственность. Но у него действительно огромный потенциал», – заявил Капелло.

    Напомним, Карлос Тевес перебрался в прошедшее межсезонье в «Бока Хуниорс», а Андреа Пирло продолжил карьеру в США.

    Источник: Transfermarkt

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    26.10.2015 07:55
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