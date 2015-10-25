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    РФПЛ. Дубль Ари принес «Краснодару» победу над «Рубином»

    В матче 13-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал казанский «Рубин». Встреча, проходившая на стадионе «Кубань», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «быков» дублем отметился бразильский нападающий Ари. Единственный гол казанцев забил форвард Максим Канунников.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Краснодар Рубин (Казань) 2:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ари, 17; 1:1 – Канунников, 21; 2:1 – Ари, 24.

    Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин (Марков, 71), Каборе, Мамаев, Ахмедов, Смолов (Торбинский, 63), Вандерсон (Лаборде, 65), Ари.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Георгиев, Оздоев, Канунников, Карадениз, Эдуардо, Девич (Портягин, 46).

    Предупреждения: Мамаев, 49; Калешин, 67; Портнягин, 73; Лаборде, 78.

    Удаление: Лаборде, 90+6.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 18:25
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    Комментарии (3)
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    m40
    1445790917
    Это вам ни с каким то там заштатным Ливерпулем играть...
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    ologreds
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