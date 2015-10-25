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    • Жуниньо Пернамбукано: «Пьянич – лучший в мире исполнитель штрафных ударов»

    Жуниньо Пернамбукано: «Пьянич – лучший в мире исполнитель штрафных ударов»

    Экс-хавбек «Лиона» и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано назвал игрока «Ромы» Миралема Пьянича лучшим в мире исполнителем штрафных ударов.

    «Пьянича всегда интересовала моя техника исполнения штрафных ударов. Мы постоянно оставались после тренировок, работали над ударами и много спорили. Но вместе мы поиграли недолго – я покинул «Лион» в 2009 году. Не хочу сравнивать Пьянича с собой, но он бьет штрафные лучше всех в мире. Его талант был виден еще в те годы. Я сказал ему, что самое главное – практика. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться – и обязательно все начнет получаться», – заявил бразилец.

    Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича

    Источник: L' Equipe

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    25.10.2015 11:39
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    Комментарии (4)
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    MrVanes-Zenit
    1445762820
    Ну раз это Жуниньно говорит
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    Aza23becks
    1445776238
    )))))))
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    Недовольный
    1445784668
    даже странно что тут еще не собрались почитатели "зализанного" мадридца,и не развели вайн кто является богом штрафных
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    ologreds
    1694996930
    numo446433
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