Жуниньо Пернамбукано: «Пьянич – лучший в мире исполнитель штрафных ударов»

Экс-хавбек «Лиона» и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано назвал игрока «Ромы» Миралема Пьянича лучшим в мире исполнителем штрафных ударов.

«Пьянича всегда интересовала моя техника исполнения штрафных ударов. Мы постоянно оставались после тренировок, работали над ударами и много спорили. Но вместе мы поиграли недолго – я покинул «Лион» в 2009 году. Не хочу сравнивать Пьянича с собой, но он бьет штрафные лучше всех в мире. Его талант был виден еще в те годы. Я сказал ему, что самое главное – практика. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться – и обязательно все начнет получаться», – заявил бразилец.

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