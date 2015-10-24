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    Озбилиз выйдет в стартовом составе в матче с «Динамо»

    В преддверии московского дерби — «Динамо»–«Спартак» в рамках 13-го тура РФПЛ главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев планирует произвести ряд перестановок в основном составе.

    Как рассказал источник в московском клубе, в связи с травмами форвардов Юры Мовсисяна и Зе Луиша с первых минут на поле «Арены Химки» выйдет полузащитник Арас Озбилиз, игра которого в матче с «Локомотивом» понравилась владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

    Армянский легионер займет привычную для себя позицию флангового атакующего полузащитника. А функции единственного нападающего на себя возьмет Квинси Промес. Кроме того, предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек пропустит болгарский легионер красно-белых Ивелин Попов.

    Источник: Известия

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    24.10.2015 09:40
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    Комментарии (2)
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    ПОСМОТРИМ АРАЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИБАВИЛ...ИЛИ АЛЕНИЧЕВ УСТУПИЛ ДАВЛЕНИЮ
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