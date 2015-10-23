Реднапп: «Гвардиола не вывел бы «Сандерленд» в шестерку лучших»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что результат клуба зависит в первую очередь от подбора футболистов, а роль тренера в успехе намного меньше.

«Нужно помнить одну вещь: лошадь важнее жокея. В футболе важны игроки. Например, с тем составом, который есть у «Манчестер Сити», только идиот не смог бы бороться за чемпионство. Такой человек был бы полным дураком независимо от своей национальности. Поймите меня правильно: мне нравится Гвардиола, он великолепный тренер. Но если дать ему работу в «Сандерленде» или «Уотфорде», он не сможет сразу же вывести их топ-6», – уверен Реднапп.