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    • Реднапп: «Гвардиола не вывел бы «Сандерленд» в шестерку лучших»

    Реднапп: «Гвардиола не вывел бы «Сандерленд» в шестерку лучших»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что результат клуба зависит в первую очередь от подбора футболистов, а роль тренера в успехе намного меньше.

    «Нужно помнить одну вещь: лошадь важнее жокея. В футболе важны игроки. Например, с тем составом, который есть у «Манчестер Сити», только идиот не смог бы бороться за чемпионство. Такой человек был бы полным дураком независимо от своей национальности. Поймите меня правильно: мне нравится Гвардиола, он великолепный тренер. Но если дать ему работу в «Сандерленде» или «Уотфорде», он не сможет сразу же вывести их топ-6», – уверен Реднапп.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 22:13
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    Комментарии (5)
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    Agvan
    1445628368
    Полностью согласен!
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    Killofwrath
    1445632536
    Никто не сможет, но с некоторыми тренерами, вполне боевые составы бывает играют как дно
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    джон базелон
    1445636476
    Соглашусь но не совсем,в нынешнем Футболе роль тренера очень велика.С приходом в Сандерленд или Уотыорд Гвардиоллы координатно изменил бы настрой и моральный дух команды,не говорю,что в топ 6 попали бы,но заиграли в 100 раз лучше!
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    Медвепут великий
    1445650969
    А Бердыев сука смог с Ростовом
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    ologreds
    1694996939
    numo446284
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