Тудор: «В Россию мы отправимся за победой»

Главный тренер ПАОКа Игор Тудор не смог обыграть «Краснодар» на домашнем поле, но пообещал сделать это в России.

«Это была хорошая игра в исполнении ПАОКа против такой сильной команды, как «Краснодар». Мы создали несколько опасных моментов, но не забили. Мы хорошо оборонялись, действовали компактно, и общая картина игры была положительной.

Меня сегодня ничего не волновало, потому что ПАОК играл организованно. Нам сегодня не хватило мастерства, чтобы отдать хорошую точную передачу, забить гол и выиграть этот матч, поэтому я вел себя так эмоционально.

Матч в Краснодаре будет очень важен в турнирном плане, но я стараюсь побеждать в каждой игре. Бывает так, что мы приспосабливаемся к стилю игры соперника. «Краснодар» – очень хорошая команда с качественными игроками, но сегодня мы заслужили больше, чем ничью. В Россию мы отправимся за победой», – заявил Тудор.

Напомним, «Краснодар» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с ПАОКом (0:0). Следующий матч «Краснодар» проведет 5 ноября на своем поле против ПАОКа.