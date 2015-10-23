«Краснодар» подобрался к первой сотне рейтинга УЕФА, «Зенит» – в лидерах сезона

«Краснодар» после ничейного результата в матче 3-го тура Лиги Европы против греческого ПАОКа поднялся на 101-ю строчку клубного рейтинга УЕФА. Всего в топ-100 рейтинга семь российских команд – «Зенит», «Рубин», ЦСКА, «Анжи», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».
Возглавляет рейтинг мадридский «Реал». В топ-10 также «Бавария», «Барселона», «Челси», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд) и «Арсенал».
Отметим также, что «Зенит» возглавляет рейтинг этого сезона. На счету петербургского клуба коэффициент 11,420, у «Реала» и «Барселоны» – по 10,471, у «ПСЖ» – 10,117, у «Порту» – 10,100.
Клубный рейтинг УЕФА на 23.10.2015
- «Реал» (Испания) – 148,828
- «Бавария» (Германия) – 140,035
- «Барселона» (Испания) – 138,828
- «Челси» (Англия) – 123,456
- «Атлетико» (Испания) – 120,828
- «Бенфика» (Португалия) – 101,616
- «Ювентус» (Италия) – 96,787
- «ПСЖ» (Франция) – 96,449
- «Боруссия» (Германия) – 96,035
- «Арсенал» (Англия) – 94,456
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14. «Зенит» (Россия) – 83,336
34. «Рубин» (Россия) – 48,336
35. ЦСКА (Россия) – 47,836
64. «Анжи» (Россия) – 30,336
73. «Динамо» (Россия) – 26,836
76. «Локомотив» (Россия) – 25,836
99. «Спартак» (Россия) – 18,336
101. «Краснодар» (Россия) – 17,336