«Краснодар» подобрался к первой сотне рейтинга УЕФА, «Зенит» – в лидерах сезона

«Краснодар» после ничейного результата в матче 3-го тура Лиги Европы против греческого ПАОКа поднялся на 101-ю строчку клубного рейтинга УЕФА. Всего в топ-100 рейтинга семь российских команд – «Зенит», «Рубин», ЦСКА, «Анжи», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

Возглавляет рейтинг мадридский «Реал». В топ-10 также «Бавария», «Барселона», «Челси», «Атлетико», «Бенфика», «Ювентус», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд) и «Арсенал».

Отметим также, что «Зенит» возглавляет рейтинг этого сезона. На счету петербургского клуба коэффициент 11,420, у «Реала» и «Барселоны» – по 10,471, у «ПСЖ» – 10,117, у «Порту» – 10,100.

Клубный рейтинг УЕФА на 23.10.2015

«Реал» (Испания) – 148,828 «Бавария» (Германия) – 140,035 «Барселона» (Испания) – 138,828 «Челси» (Англия) – 123,456 «Атлетико» (Испания) – 120,828 «Бенфика» (Португалия) – 101,616 «Ювентус» (Италия) – 96,787 «ПСЖ» (Франция) – 96,449 «Боруссия» (Германия) – 96,035 «Арсенал» (Англия) – 94,456

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14. «Зенит» (Россия) – 83,336

34. «Рубин» (Россия) – 48,336

35. ЦСКА (Россия) – 47,836

64. «Анжи» (Россия) – 30,336

73. «Динамо» (Россия) – 26,836

76. «Локомотив» (Россия) – 25,836

99. «Спартак» (Россия) – 18,336

101. «Краснодар» (Россия) – 17,336