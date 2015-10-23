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    Лига Европы. ПАОК и «Краснодар» голов не забили

    ПАОК и «Краснодар» не смогли открыть счет в матче 3-го тура Лиги Европы. После этого результата «быки» остались на втором месте в группе С.

    Лига Европы. Группа С. 3-й тур

    ПАОК (Греция) – Краснодар (Россия) – 0:0 (0:0)

    ПАОК: Гликос, Скондрас, Малезас, Витор (Леовац, 46), Кошта, Родригес, Каче, Сабо, Пелкас, Хайро, Атанасиадис (Бербатов, 57).

    «Краснодар»: Дикань, Страндберг, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Торбинский (Газинский, 82), Ахмедов (Мамаев, 65), Лаборде, Жоаозиньо, Каборе, Смолов (Ари, 62).

    Предупреждения: Енджейчик, 19; Хайро, 64; Енджейчик, 87; Хайро, 89.

    Удаления: Енджейчик, 87; Хайор, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 00:02
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    Комментарии (3)
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    russell-9
    1445548101
    Много удалений сегодня..
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    Dimasko_Kras
    1445575423
    Я скучнее матча не видел...
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    ologreds
    1694996946
    numo446185
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