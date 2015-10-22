Ташуев: «Аршавин и Павлюченко выйдут на поле в матче с «Мордовией»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что нападающий команды Роман Павлюченко и полузащитник Андрей Аршавин успешно прошли период восстановления после травм и готовы играть в матче следующего тура чемпионата России против «Мордовии».

«Павлюченко и Аршавин тренируются в общей группе без ограничений. Думаю, оба выйдут на поле в матче с «Мордовией». Что касается Букура, то он до сих пор находится в Румынии, а наши врачи держат процесс его восстановления под контролем. Но говорить что-то о сроках возвращения в строй Георге рано», – сказал Ташуев.