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    • Ташуев: «Аршавин и Павлюченко выйдут на поле в матче с «Мордовией»

    Ташуев: «Аршавин и Павлюченко выйдут на поле в матче с «Мордовией»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что нападающий команды Роман Павлюченко и полузащитник Андрей Аршавин успешно прошли период восстановления после травм и готовы играть в матче следующего тура чемпионата России против «Мордовии».

    «Павлюченко и Аршавин тренируются в общей группе без ограничений. Думаю, оба выйдут на поле в матче с «Мордовией». Что касается Букура, то он до сих пор находится в Румынии, а наши врачи держат процесс его восстановления под контролем. Но говорить что-то о сроках возвращения в строй Георге рано», – сказал Ташуев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.10.2015 17:29
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