Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • ФНЛ. «СКА-Энергия» обыграл «Волгарь» благодаря голу с пенальти

    ФНЛ. «СКА-Энергия» обыграл «Волгарь» благодаря голу с пенальти

    В рамках 17-го тура ФНЛ завершились две встречи. «СКА-Энергия» обыграл «Волгарь» благодаря голам Владислава Никифорова и Константина Базелюка с пенальти. За «Волгарь» отметился защитник Азат Байрыев.

    «Луч-Энергия» вничью играл с «Енисеем» – 2:2. За команду из Владивостока отличились Дмитрий Гузь и нападающий Максим Казанков с пенельти. За красноярскую команду забивали полузащитник Егор Иванов с пенальти и хавбек Азер Алиев.

    Чемпионат России. ФНЛ. 17-й тур

    Луч-Энергия (Владивосток) – Енисей (Красноярск) – 2:2

    Голы: 1:0 – Гузь, 59 ; 1:1 – Иванов, 62 (пен); 1:2 – Алиев, 83; 2:2 – Казанков, 90+1 (пен).

    СКА-Энергия (Хабаровск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1

    Голы: 1:0 – Никифоров, 4; 1:1 – Байрыев, 12; 2:1 – Базелюк, 22 (пен).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996966
    numo445829
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+