ФНЛ. «СКА-Энергия» обыграл «Волгарь» благодаря голу с пенальти

В рамках 17-го тура ФНЛ завершились две встречи. «СКА-Энергия» обыграл «Волгарь» благодаря голам Владислава Никифорова и Константина Базелюка с пенальти. За «Волгарь» отметился защитник Азат Байрыев.

«Луч-Энергия» вничью играл с «Енисеем» – 2:2. За команду из Владивостока отличились Дмитрий Гузь и нападающий Максим Казанков с пенельти. За красноярскую команду забивали полузащитник Егор Иванов с пенальти и хавбек Азер Алиев.

Чемпионат России. ФНЛ. 17-й тур

Луч-Энергия (Владивосток) – Енисей (Красноярск) – 2:2

Голы: 1:0 – Гузь, 59 ; 1:1 – Иванов, 62 (пен); 1:2 – Алиев, 83; 2:2 – Казанков, 90+1 (пен).

СКА-Энергия (Хабаровск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1

Голы: 1:0 – Никифоров, 4; 1:1 – Байрыев, 12; 2:1 – Базелюк, 22 (пен).

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