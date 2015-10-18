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    • Примера. «Атлетико» приблизился к лидерам, «Атлетик» упустил победу

    Примера. «Атлетико» приблизился к лидерам, «Атлетик» упустил победу

    В 8-м туре Примеры завершились еще три матча. «Атлетико» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 и приблизился к лидерам чемпионата.

    «Хетафе» разгромил «Лас-Пальмас» в родных стенах, а «Депортиво» сделал «кам-бэк» со счетом 0:2 в матче с «Атлетиком». Ранее «Вильярреал» проиграл «Сельте» и упустил лидерство в турнирной таблице Примеры.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 9; 0:2 – Феррейра-Карраско, 90.

    Хетафе – Лас-Пальмас – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Родригес, 3; 2:0 – Сарабия, 11; 3:0 – Щепович, 86; 4:0 – Щепович, 90.

    Депортиво – Атлетик – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уильямс, 30; 0:2 – Адурис, 63; 1:2 – Перес, 80; 2:2 – Аррибас, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 23:40
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