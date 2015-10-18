РФПЛ. «Терек» вырвал победу у «Крыльев Советов»

Матч между «Крыльями» и «Тереком» проходил без большого количества моментов, но когда ничья уже казалась неминуемой, Адилсон сумел размочить счет. А уже в добавленное время Магомед Митришев установил окончательный счет в матче: 0:2.

В результате «Терек» поднялся на пятое место в турнирной таблице, которое останется за грозненцами, если «Ростов» уступит «Мордовии» в заключительном матче тура.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 0:2 Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Адилсон, 86; 0:2 – Митришев, 90+5.

Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Симайс, Концедалов, Родич, Габулов, Драгун (Бато, 72), Молло, Садик (Яхович, 73).

Терек: Городов (Годзюр, 57), Родолфо, Семенов, Уциев, Айссати, Адилсон, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Грозав, 82), Рыбус, Мбенге (Митришев, 71).

Предупреждение: Уциев, 49.

Судья: Сергей Куликов (Саранск).

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