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    РФПЛ. «Терек» вырвал победу у «Крыльев Советов»

    Матч между «Крыльями» и «Тереком» проходил без большого количества моментов, но когда ничья уже казалась неминуемой, Адилсон сумел размочить счет. А уже в добавленное время Магомед Митришев установил окончательный счет в матче: 0:2.

    В результате «Терек» поднялся на пятое место в турнирной таблице, которое останется за грозненцами, если «Ростов» уступит «Мордовии» в заключительном матче тура.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 0:2 Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Адилсон, 86; 0:2 – Митришев, 90+5.

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Симайс, Концедалов, Родич, Габулов, Драгун (Бато, 72), Молло, Садик (Яхович, 73).

    Терек: Городов (Годзюр, 57), Родолфо, Семенов, Уциев, Айссати, Адилсон, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Грозав, 82), Рыбус, Мбенге (Митришев, 71).

    Предупреждение: Уциев, 49.

    Судья: Сергей Куликов (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 17:58
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cканер
    1445180432
    Терек с победой!
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    89388900185
    1445180702
    ура молодцы терпели и в конце ударили ТЕРЕК чемпион
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    Rusti
    1445180859
    С Победой ТЕРЕК !
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    Нигелист
    1445182430
    Первый гол, типичный дурачок, просто повезло. Франк не угадал с нападающим, Садык непонятно, что делал. Но это футбол, он не всегда логичен, поэтому мы его любим. Тереку удачи.
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    pfk_c_s_k_a
    1445183237
    в следущем туре у цска будет первое поражениеееееее
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    Sherd_97
    1445183516
    Куликов дом в Грозном получит
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    RJM555
    1445184040
    Терек победил на классе. битва тренеров в пользу Рахимова. молодцы .
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    ologreds
    1694996970
    numo445749
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