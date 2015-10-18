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    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак»

    Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» начался с гола уже на 9-ой минуте матча: счет открыл Александр Коломейцев. Весь первый тайм «Локо» продолжал давить, но забить больше не сумел.

    Второй тайм вновь начался с гола «Локомотива»: отличился Ниассе. «Спартак» сумел отыграть один гол лишь на 75-ой минуте матча, но несмотря на активный прессинг, больше красно-белые забить не сумели.

    Победа позволила «Локомотиву» укрепиться на второй строчке в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Коломейцев, 9; 0:2 – Ниассе, 48; 1:2 – Боккетти, 75.

    Спартак: Ребров, Паршивлюк, Таски, Боккетти, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов (Промес, 46), Широков, Попов, Мовсисян (Озбилиз, 55).

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович (Михалик, 71), Шишкин, Тарасов (Миранчук, 26), Ндинга, Самедов, Касаев (Григорьев, 90), Коломейцев, Ниассе.

    Предупреждения: Коломейцев, 24; Глушаков, 39; Озбилиз, 70; Попов, 78; Гилерме, 80; Самедов, 85.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

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    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 15:24
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    Комментарии (24)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Diman67
    1445172529
    Локо красавцы! С победой! Заслужили!
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    TimoxaParovoz
    1445172648
    На классе !! Я не сомневался!
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    tims
    1445172706
    Остаюсь при своём мнении: "Спартак" игру сдал. Имея совсем неплохой подбор игроков, показали практически беззубую игру со средней командой. Для того, чтобы проиграть, необязательно всей команде быть в курсе дела. Достаточно, чтобы не играли несколько игроков. А чем ещё можно объяснить сегодняшнюю незаметность на поле и огромное количество детских ошибок Широкова, Мовсисяна, Попова... Остальные, типа Камбарова никакой угрозы сопернику, по определению, представлять не могут. Даже в конце игры больше изображали активность. В середине поля. У ворот "Локо" двигались как беременные бабы. Зе Луиш, по мнению Аленичева на этой игре был не нужен, ну а Промеса выпустили лишь на замену, но оставили без мяча. Вот только Боккетти, наверно, был не в курсе тренерского плана. Да и не расстроился совсем Аленичев. Ему, видите ли самому непонятно, почему его команда провалила полтора матча (из послематчевого интервью). Доволен недотренер, что не дал ещё больше оторваться от ближайшего преследователя ненавистный ему ЦСКА. И плевать он хотел на болел красно-белых. А тренерская и вообще мужская честь? Да её у Аленя никогда не было. Предатель - он всегда предатель. Начал с тульского "Арсенала", закончит. "Спартаком"... Ещё интересно, зачем на трибуне в гордом одиночестве восседал Федун, чем пришёл любоваться? Хотя понятно: любовался СВОИМ стадионом. Или недотренером?..
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    Joker Loko
    1445173841
    С победой Локо! Заслуженная победа!
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    Marizza
    1445175081
    Красава ребята ) )
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    Димон Алма-Ата
    1445176564
    Спартак проиграл, а плохо от этого Зениту.
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    Добрый Бобер
    1445177681
    Одно хорошо - на втором месте не "Зенит".
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    Asbjorn
    1445178803
    Локомотив хорош,а Спартаку бы глубину состава,но думаю он ещё прибавит
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    Измайловский Кочегар
    1445179507
    С победой! Даже и не сомневался :)
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    ologreds
    1694996972
    numo445735
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