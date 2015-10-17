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    • Чухлов: «Зенит» победит «Кубань», но один гол всегда пропустит»

    Чухлов: «Зенит» победит «Кубань», но один гол всегда пропустит»

    Известный в прошлом нападающий «Зенита» Борис Чухлов прогнозирует победу сине-бело-голубых в выездном матче 12-го тура РФПЛ против «Кубани». Специалист также выразил надежду, что новый главный тренер краснодарецев Сергей Ташуев поможет Андрею Аршавину и Роману Павлюченко вернуться на прежний уровень.

    – Вы ждете возобновления победной серии «Зенита» в чемпионате после радостного возвращения из сборной, когда команда вышла на Евро?

    – Конечно, тем более что зенитовцы сами это декларируют. Больше нельзя осечки нашим делать. Правда, я всегда ставлю на «Зенит». В этот раз – 3:1 в матче с «Кубанью», победа «сине-бело-голубых», один мы всегда пропустим.

    – У вас не сложилось впечатления, что спада в игре команды и не было – это просто Виллаш-Боаш подводил «Зенит» к пику формы, держа в приоритете Лигу чемпионов?

    – Да ничего и никуда он не подводил. Не верю я в это! Честное слово. Не ве-рю... Рассчитываем на Халка прежде всего: что и отдаст, и сам забьет – так происходит во всех последних матчах. Да и Дзюба, быть может, «пенок» не пустит в Краснодаре. Вообще жду красивой, интересной игры.

    – Даже несмотря на возможное отсутствие Аршавина и Павлюченко?

    – Новый главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев обещал скоро их подвести к форме, они должны вот-вот начать помогать. Посмотрим, быть может, именно более возрастного тренера не хватало им в последнее время, он научит уму-разуму – и они еще заиграют. А возможно, захотят и в сборную попасть на финал чемпионата Европы во Францию?

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.10.2015 11:57
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