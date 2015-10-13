Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Эллардайс: «Мы, тренеры, знаем правду о финале ЛЧ сезона-2004/05»

    Эллардайс: «Мы, тренеры, знаем правду о финале ЛЧ сезона-2004/05»

    Главный тренер «Сандерленда» Сэм Эллардайс поделился своим мнением о финале Лиги чемпионов сезона-2004/05. Напомним, тогда «Ливерпуль» сумел отыграться в матче с «Миланом» со счета 0:3 и в результате победил. По мнению Эллардайса, заслуги Рафаэля Бенитеса, который тогда руководил мерсисайдцами, в этой победе нет.

    «Конечно, Бенитес может сказать, что выиграл с «Ливерпулем» Лигу Чемпионов, что не удалось мне. Но он не имеет к этому никакого отношения. В том финале Джеррард вытащил «Ливерпуль» со счета 0:3», – считает Эллардайс.

    Наставник считает, что Бенитесу в той игре просто повезло.

    «Я не виню Бенитеса в том, что он считает это своей заслугой, но мы, тренеры, знаем правду. Иногда, отчаявшись, делаешь замену, и она срабатывает. Тебя хвалят за блестящее решение, но обычно это просто удача».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    nim-
    1444765961
    Интересно, кто считает победу Ливерпуля полной заслугой Бенитеса?
    Ответить
    Старый Пью
    1444768731
    Зависть - грех. Смертный.
    Ответить
    LMI
    1444805151
    Биг Сэм взялся за мемуары?
    Ответить
    ologreds
    1694996997
    numo445270
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+