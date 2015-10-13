Ташуев: «Павлюченко сыграет с «Зенитом» за молодежный состав»

Главный тренер «Кубани« Сергей Ташуев прокомментировал перспективы Романа Павлюченко, Андрея Аршавина и Георге Букура сыграть в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

«Ни Павлюченко, ни Аршавин, ни Букур с «Зенитом» не сыграют. Роман, возможно, проведет один тайм за молодежный состав, но в основе играть он пока не готов. Аршавин и Павлюченко приступили к работе в общей группе, но нужно время, чтобы они набрали кондиции. Букур с командой не работает. Он давно выбыл из строя, и сроки его возвращения пока неизвестны», – сказал Ташуев.

Стоит отметить, что в этом сезоне Аршавин сыграл в шести матчах, Павлюченко – в четырех, Букур – в одном.