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    Ташуев: «Аршавину и Павлюченко хочется играть»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ход восстановление двух звездных игроков своей команды – Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

    «Аршавин и Павлюченко сегодня занимались с утра, они проделали хорошую работу. Рому Павлюченко мы потихоньку уже привлекаем к работе в общей группе. Выпускать его в тренировочной игре было все же рановато, но утром он выполнил хороший объем работы.

    Андрей Аршавин, по-видимому, скоро также вольется в общую группу, поэтому потихоньку будем подтягивать их, чтобы они приносили пользу команде. Им и самим очень хочется играть, тем более, они мастера высокого класса», – считает Ташуев.

    Напомним, что в пятницу, 16 октября, «Кубани» предстоит принимать на своем поле «Зенит» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Кубань»

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    12.10.2015 09:59
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    Комментарии (4)
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    rtm Solncedar
    1444637515
    Заждались УЖЕ! Но и "тарапица не нада"(с). Пусть выздоравливают полностью и окончательно и бесповоротно!)))
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    FIRESTAR
    1444640457
    Звёздные? Хотят играть? Наверно особенно "Рома" Павлюченко рвётся клепать дубли и хет-трики?!
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    Федя Крюгеров
    1444640717
    Хоцца-Перехоцца!
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    ologreds
    1694997007
    numo445120
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