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    ФНЛ. «Газовик» оступился в Хабаровске

    Лидер ФНЛ оренбургский «Газовик» не смог выиграть в Хабаровске у одного из аутсайдеров турнира «СКА-Энергии». Матч завершился вничью – 1:1. На гол Базелюка, который был забит в середние второй половины с пенальти, спустя две минуты ответил Парняков.

    После этого резудьтата «Газовик» остается лидером турнирной таблицы ФНЛ, но догнать команду Евдокимова сегодня имеет шанс «Томь».

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    СКА-Энергия (Хабаровск) – Газовик (Оренбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Базелюк, 68 (с пенальти); 1:1 – Парняков, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 12:03
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